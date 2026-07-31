Grande distribution à La Réunion : rapprochement entre les Leader Price du groupe Caillé et les Run Market du groupe mauricien IBL

L'Autorité de la concurrence a acté ce vendredi 31 juillet 2026 au soir, dans un communiqué de presse, que le rapprochement entre les groupes Caillé et IBL est valide. Les deux groupes vont engager une prise de contrôle conjointe des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution à La Réunion. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Depuis le 12 mai 2026, le dossier était en cours d'instruction autour d'un rapprochement entre le groupe qui exploite une cinquantaine de supérettes Leader Price et celui qui gère quatre hypermarchés à La Réunion sous l'enseigne Run Market.

Ce montage a été rendu possible car l'instance chargée de réguler la concurrence a estimé que "l’opération ne porterait pas d’atteinte à la concurrence dans l’ensemble des zones de chalandise concernées par les magasins cibles". Une évaluation qui se base notamment sur la présence d'autres acteurs comme Leclerc et Carrefour.

Toutefois, l'autorité a acté la création de ce nouvel acteur de taille dans la grande distribution avec "réserve d’engagements". En effet, le groupe IBL embouteille, via ses filiales Edena et Phoenix, "des eaux de source et des boissons gazeuses sans alcool". Il s'occupe aussi de la distribution de "boissons importées de l’île Maurice et de l’Hexagone (boissons rafraîchissantes sans alcool, bières, vins et spiritueux)".

- Un risque d'abus de position dominante -

Le risque étant alors qu'IBL profite de sa position dominante dans le domaine de l'embouteillage et de la distribution de boissons pour nuire à ses concurrents directs dans le secteur de la grande distribution, notamment pour les produits de la marque Coca-Cola. En effet, à partir du 1er octobre 2026, les produits Coca-Cola seront exclusivement mis en bouteille par la société Edena pour La Réunion.

Pour rassurer et convaincre l'autorité de la concurrence, IBL s'est engagé à "appliquer des conditions équitables, transparentes et non-discriminatoires concernant l’approvisionnement de ces produits aux distributeurs concurrents". Par ailleurs, le groupe mauricien a acté le fait de ne pas lier "la vente de produits Coca-Cola à la vente d’autres produits commercialisés par ses filiales et de produits de tiers".

Un engagement clair permettant de "prévenir les risques concurrentiels soulevés par l’opération", qui a amené l'autorité administrative à valider, in fine, ce rapprochement dans le domaine de la grande distribution. Reste à voir, désormais, quelles seront les conséquences de cette synergie entre ces deux puissants acteurs concernant les consommateurs réunionnais et leur pouvoir d'achat.

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