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Météo : un début de mois et de week-end plutôt humide

  • Publié le 1 août 2026 à 01:30
meteo temps nuageux

Pour ce samedi 1 août 2026, Matante Rosina annonce un temps plus humide que la veille avec quelques averses dans l'intérieur de l'île dans l'après-midi. Les autres zones exposées au vent, pourront tout de même profiter d'une journée plus ensoleillée. L'alizé d'est à nord-est reste modéré sur le sud sauvage et le nord de l'île. La mer est agitée avec deux houles de sud-ouest et d'est. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Météo, Soleil, Averses

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