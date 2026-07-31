[Photos] Jazz dann Port : les familles au rendez-vous pour une journée de musique et d’animations

Ce jeudi 30 juillet 2026, les enfants ont profité d'animations dans les jardins du Port. Au programme : un spectacle, des ateliers de fabrication de kayamb, et à la découverte d'instruments de musique. À la tombée de la nuit, c'est à nouveau la musique qui a résonné dans les rues portoises. Avec sur les différentes scènes : Tine Poppy, Daniel Waro, Gwendoline Absalon et Richard Galliano. Des moments de partage, capturés par notre photojournaliste Emmanuel Grondin. (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Pour cette seconde journée d'animations, les petits portois ont assisté au spectacle musical "Gro Babouk Anlèr", un mélange de comptines revisitées aux couleurs de La Réunion et des musiques du monde (maloya, séga, reggae...), d’humour, de poésie et d'histoires péi.

Dans le village du festival, installé au square Pierre-Sémard, les enfants ont également participé à de nombreuses animations proposées dans le cadre de Groove Dann Port.

Ce vendredi, la soirée s’est poursuivie avec un hommage à Cesária Évora, rendu par l’artiste réunionnaise Gwendoline Absalon, mais aussi au rythme du maloya avec l’incontournable Daniel Waro. Venu d’un peu plus loin, là, "légende vivante, l’accordéoniste Richard Galliano s’est produit à la Friche.

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Le programme complet de ces deux derniers jours de festival est à retrouver ici.

- De navettes mises en place pour accéder au centre-ville du Port -

Des navettes gratuites, sont mises en place pour profiter des festivités.

Kar'ouest propose un départ est prévu toutes les 15 minutes depuis le parking Rivière des Galets (arrêt Kar'Ouest Sacré Cœur), le parking Halle des Manifestations (devant le site événementiel) et le parking Piscine (boulevard de Tamatave), en direction du Rond-Point de la Glacière, à proximité de la Place des Cheminots.

Le Kar'La Nuit' est également disponible.

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