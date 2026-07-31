[Photos] Jazz dann Port : une première soirée entre pop réunionnaise et salsa colombienne

Ce jeudi 30 juillet 2026, Jazz dann Port a débuté dans la ville de l'ouest. Pour cette première soirée culturelle, les spectateurs ont pu apprécier la pop réunionnaise, en passant par le jazz d'un groupe venu de l'Hexagone ou encore de la salsa arrivée tout droit de Colombie. Au programme, 41 concerts (dont 31 gratuits) répartis sur quatre scènes et un village du festival jusqu'au dimanche 2 août (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Se sont produits ce jeudi soir dans la ville du Port, Valentine Jolicoeur DJ, Dylan et les Tontons ou encore SSkyron pour La Réunion.

Arrivée de la France hexagonale, le groupe Fanflures BBoy Connexion a animé la rue François de Mahy au son du funk, hip-hop et rythmes festifs. Accompagné du danseur Joyeux et de son crew Run Bboy Connexion, cette fanfare survitaminée a fait danser le public.

Étienne Manchon Trio et Yuri Buenaventura ont clos cette programmation du jour.

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- 41 concerts et des croisières musicales pour animer Le Port -

Jazz, maloya, salsa, blues ou encore l'afrobeat. Jazz Dann Port voit les choses en grand avec, 41 concerts, dont 31 gratuits prévus sur quatre scènes (La Friche, Banyan, Sunset et Gransen).

Un village du festival est installé au square Pierre-Sémard, avec de nombreuses animations proposées dans le cadre de Groove Dann Port.

Ce vendredi 31 juillet 2026, le spectacle musical "Gro Babouk Anlèr" part à la rencontre des vacanciers dans les centres de loisirs du Port, à 16h. Gro Babouk Anlèr sont un mélange de comptines revisitées aux couleurs de La Réunion et des musiques du monde (maloya, séga, reggae...), d’humour, de poésie et d'histoires péi.

L'ensemble du programme et des invités est disponible ici.

- De navettes mises en place pour accéder au centre-ville du Port -

Des navettes gratuites, sont mises en place pour profiter des festivités.

Kar'ouest propose un départ est prévu toutes les 15 minutes depuis le parking Rivière des Galets (arrêt Kar'Ouest Sacré Cœur), le parking Halle des Manifestations (devant le site événementiel) et le parking Piscine (boulevard de Tamatave), en direction du Rond-Point de la Glacière, à proximité de la Place des Cheminots.

Le Kar'La Nuit' est également disponible.

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