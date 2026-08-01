À la une de ce samedi : Loto Quine, ce qui change, Jazz dann Port, rétro, tigres au Cambodge et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 1er août 2026 : - [Vidéo] Loto Quine : un Réunionnais développe une application pour ne pas louper les bons numéros - Coup de pouce avant la rentrée, prix des carburants, livret A… Tout ce qui change pour votre budget en août - [Photos] Jazz dann Port : les familles au rendez-vous pour une journée de musique et d’animations - La rétro de la semaine : disparitions inquiétantes, risque d'incendie, couple mort à Saint-Joseph, mal-logés abandonnés et leptospirose - Cambodge : le retour du tigre pas toujours vu d'un bon œil - La pa Météo France i di, sé zot i di - un début de mois et de week-end plutôt humide (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, qui ne connaît pas le Loto Quine. Moment d'amusement où chacun pose ses cartons sur la table avec les grains sur le côté, prêts à dégainer si le bon numéro sort. 1 carton, ça se gère, 10 encore ça passe… mais 30 voire 50 cartons à jour, quel enfer. Alors pas de stress, le Réunionnais Gérôme Hoarau a développé une l'application "LotoQuineScan" pour faciliter la gestion et ne pas louper le Quine.

Qu’ils concernent les carburants ou le montant de l’allocation de rentrée scolaire... les changements sont nombreux en ce mois d’août 2026. Imaz Press décrypte les nouveautés et modifications qui seront lourdes de conséquences pour la vie des Réunionnais.

Ce jeudi 30 juillet 2026, les enfants ont profité d'animations dans les jardins du Port. Au programme : un spectacle, des ateliers de fabrication de kayamb, et à la découverte d'instruments de musique. À la tombée de la nuit, c'est à nouveau la musique qui a résonné dans les rues portoises. Avec sur les différentes scènes : Tine Poppy, Daniel Waro, Gwendoline Absalon et Richard Galliano. Des moments de partage, capturés par notre photojournaliste Emmanuel Grondin.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 au vendredi 31 juillet 2026 :

• Lundi 27 juillet - Disparitions inquiétantes : une centaine de personnes se volatilisent chaque année à La Réunion

• Mardi 28 juillet - Le risque d’incendie majeur augmente : le changement climatique et la sécheresse peuvent mettre le feu à La Réunion

• Mercredi 29 juillet - Couple retrouvé mort à Saint-Joseph : la piste du suicide se confirme, une plainte pour infractions sexuelles sur mineures avait été déposée contre le défunt

• Jeudi 30 juillet - Cyclones, inondations, érosion : face aux risques climatiques, les mal-logés de La Réunion sont abandonnés par l'État

• Vendredi 31 juillet - Leptospirose : à La Réunion, une nouvelle souche de la maladie est capable de résister à l'hiver

Disparus depuis une décennie, les tigres doivent être réintroduits dans une forêt tropicale du Cambodge, un projet qui divise des habitants inquiets pour leurs vies, quand des experts y voient un moyen de sanctuariser une zone menacée.

Pour ce samedi 1 août 2026, Matante Rosina annonce un temps plus humide que la veille avec quelques averses dans l'intérieur de l'île dans l'après-midi. Les autres zones exposées au vent, pourront tout de même profiter d'une journée plus ensoleillée. L'alizé d'est à nord-est reste modéré sur le sud sauvage et le nord de l'île. La mer est agitée avec deux houles de sud-ouest et d'est.