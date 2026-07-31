[Vidéo] Loto Quine : un Réunionnais développe une application pour ne pas louper les bons numéros

À La Réunion, qui ne connaît pas le Loto Quine. Moment d'amusement où chacun pose ses cartons sur la table avec les grains sur le côté, prêts à dégainer si le bon numéro sort. 1 carton, ça se gère, 10 encore ça passe… mais 30 voire 50 cartons à jour, quel enfer. Alors pas de stress, le Réunionnais Gérôme Hoarau a développé une l'application "LotoQuineScan" pour faciliter la gestion et ne pas louper le Quine (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce dimanche 26 juillet, sur une radio locale, les appels affluaient pour dire, "j'ai tous les numéros"… avec parfois mois de réussite.

À chaque annonce de Loto Quine, nombreux sont ceux qui affluent pour récupérer les précieux cartons.

- Une l'application pour scanner ses cartons de Loto Quine -

Pour Gérôme Hoarau, amateur avec sa famille de Loto Quine, suivre le tirage des boules sur autant de cartons était difficile sans un outil à côté. "Avec 5 cartons déjà je galérai. J'avais tellement du mal à suivre que j'en ai fait tomber tous mes points" raconte-t-il.

"Beaucoup de joueurs passent leur soirée à vérifier leurs grilles, avec le risque de manquer une ligne ou même un carton gagnant", ajoute le Réunionnais de l'Entre-Deux.

C'est pourquoi, le Réunionnais - de par son métier de développeur de logiciels - a décidé il y a trois ans, de créer une application" LotoQuineScan".

"Dernièrement, j'ai mis à jour l'application avec de l'Intelligence artificielle pour scanner les cartons. L'IA va récupérer les numéros dans les grilles. La personne n'a ensuite plus qu'à lancer une partie et dès lors qu'une boule est tirée, rentre le chiffre dans l'application qui trouve de suite sur quel carton se trouve le numéro", explique le Réunionnais de l'Entre-Deux.

L'application alerte même le participant en cas de grille complète "pour l'informer qu'elle a gagné". Regardez.

- Plus de 100.000 téléchargements de l'application -

Pour les amateurs de Loto Quine et ses proches, c'est vraiment un plus. "Mon objectif n’est pas de remplacer les cartons officiels, mais d’offrir aux joueurs un véritable assistant numérique qui leur permette de profiter pleinement des soirées loto tout en évitant les erreurs de vérification", dit-il.

Depuis le lancement de l'application, plus de 100.000 téléchargements ont été effectués.

Son application permet de faire jusqu'à 25 scans par mois gratuitement.

Attention toutefois, Gérôme Hoarau le rappelle, "cela ne remplace le carton car l'organisation du Loto Quine ne va pas contrôler l'application mais bien le carton".

Voici les liens de téléchargement

- ANDROID => https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LotoQuineScan

- IOS => https://apps.apple.com/fr/app/loto-quine-scan-cartons/id6478073216

- Un cadre juridique et fiscal à respecter pour organiser un Loto Quine -

À La Réunion, "il n’existe pas d’agrément fiscal spécifique délivré par l’administration fiscale pour autoriser une association à organiser un loto-quine", explique Hamadi Lassoued, responsable de la division contrôle fiscal et sécurité juridique aux Finances publiques de La Réunion.

En revanche, il existe un cadre juridique et fiscal à respecter.

"Les loto-quine sont à classer dans les lotos traditionnels (art L322-4 code sécurité intérieur), ce qui a pour conséquence une absence d'obligation de recourir à l'autorisation du maire pour les organiser", précise Hamadi Lassoued.

Voici la réglementation sur les jeux loto traditionnels (loto-quine) et les "loteries ou tombolas":

Les lotos traditionnels - avec des participants réunis physiquement au même moment et un jeu animé en direct par un tirage successif de numéros - peuvent être organisés sans autorisation préalable s’ils respectent les conditions prévues à l’article L. 322-4 du Code de la sécurité intérieure.

"Sur le plan fiscal, il ne s’agit pas d’un agrément mais d’un régime d’exonération. Une association à gestion désintéressée peut bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et CET) pour les recettes provenant de ses manifestations de bienfaisance ou de soutien, dans la limite de six manifestations par an", précisent les Finances publiques.

Cela est à distinguer les loteries ou tombolas (billets vendus à l'avance, tirage ultérieur, sans que les participants soient nécessairement présents). Elles nécessitent "en principe une autorisation du maire lorsqu’elles relèvent de l’article L. 322-3 du Code de la sécurité intérieure. L'autorisation délivrée par le maire n'emporte aucune conséquence fiscale par elle même. Ainsi le raisonnement fiscal reste le même pour ces loteries et tombolas autorisées par les maires : exonération dans le cadre des 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien, organisées par un organisme sans but lucratif à gestion désintéressée (l'article 261, 7-1° c CGI)", ajoute Hamadi Lassoued.

Le responsable de la division contrôle fiscal et sécurité juridique aux Finances publiquesprécise : "à partir de la 7ème manifestation, l'exonération ne s'applique plus et les recettes relèvent alors du régime de droit commun des impôts commerciaux".

- Le Loto Quine, jeu venu de Chine -

Ce jeu de hasard millénaire serait né en Chine en 200 avant J.C.

La version française de ce jeu est issue d'un mode de renouvellement politique italien. C'est en effet par ce système que l'on renouvelait les membres du conseil municipal de la mairie de Gênes. François Premier l'aurait alors ensuite ramené de sa campagne d'Italie et la cour du Roi en a gardé l'exclusivité (la Loterie Royale a été créée en 1776) jusqu'à ce que le jeu se démocratise au XIXème siècle.

Depuis le jeu a conquis La Réunion sous le nom de Loto Quine, mais également l'Hexagone où il se décline sous plusieurs variantes et plusieurs noms. On le connaît sous le nom de Quine dans le Cantal et l'Aveyron, la Charente-Maritime, le Lot, ou la Lozère, Rifle dans le Cher, le Loir-et-Cher, les Pyrénées-Orientales, à Béziers, la Nièvre, Loto-Quine en Picardie dans le Nord-Pas-de-Calais ou encore Poule au gibier en Corrèze.

Si votre carton correspond en totalité aux numéros tirés, vous êtes l'heureux gagnant.

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