Saint-Pierre : deux adolescents grièvement blessés dans un accident de moto, le conducteur évacué en urgence absolue

Vers 4 heures du matin ce dimanche 2 août 2026, deux adolescents ont été victimes d'un accident de la route n'impliquant pas un autre véhicule. Dans des circonstances qui restent inconnues, les deux jeunes mineurs ont été grièvement blessés alors qu'ils circulaient à moto dans le quartier de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre. Le conducteur a été évacué en urgence absolue vers le CHU Sud, son passager était lui en urgence relative. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)