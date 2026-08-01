[Photos-Vidéo] Saint-Joseph : Cap Jaune, le bijoux du sud-sauvage

Dans le sud-sauvage, à Saint-Joseph, le Cap Jaune s'élève majestueux, à une hauteur de 50 mètres. Ce bijou volcanique attire les randonneurs et les passionnés de géologie. Un paysage titanesque, qui mélange océan et volcan, qu’Imaz Press vous offre à travers ces images. (Photos et vidéos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Au départ à la marine de Vincendo, préparez-vous à une marche d'une heure, aller et retour, en longeant le bord de la mer, reliant la marine de Vincendo à Cap Jaune. Mais pas de panique, la marche jusqu'au point de vue est facile est adaptée à tous les randonneurs, même les moins aguerris.

Sur le sentier, profitez du paysage et de sa végétation luxuriante, parsemée de vacoas.

- Une falaise jaune formée par les coulées de lave -

Vous découvrirez enfin, ce trésor volcanique. Situé au pied du piton Vincendo, le cap jaune est une falaise d'hyaloclastite formée par des coulées de lave qui se sont déversées dans l'eau. Sa couleur atypique, résulte de débris de magma vitrifié et de blocs de lave emprisonnés dans ces hyaloclastites.

Un sentier permet de descendre du point de vue jusqu'au pied du Cap Jaune. Ici, faites attention, car l'accès est raide.

Posez vous un instant et admirez l'océan qui gronde de sa mélodie mélancolique et les vagues qui viennent s'écraser sur le Cap, embrassant ainsi ce bijoux ocre du sud-sauvage.

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