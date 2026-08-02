Prison de Domenjod : un détenu agressé avec une bouteille en verre, FO Justice évoque des faits d’une "extrême gravité"

(Actualisé) Ce vendredi 31 juillet 2026, une agression a eu lieu à la prison de Domenjod à Saint-Denis. Selon Fo justice, c'est lors du retour d'un détenu dans sa cellule que son co-détenu, qui l’attendait derrière la porte, une bouteille en verre à la main, l'a violemment agressé avant de le poursuivre dans la coursive du bâtiment. Le syndicat déplore une agression "d’une extrême gravité" aussi pour le personnel du centre pénitentiaire, compte tenu de la virulence de l'agresseur, et dénonce encore une fois la surpopulation carcérale. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com) (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette agression arrive quelques jours après une opération d'envergure qui a mené à la découverte d'un réseau dirigé depuis la prison du nord.

Après plusieurs mois d'investigations, les enquêteurs de la Section de recherches de Saint-Denis ont mis au jour une "organisation criminelle spécialisée dans l'importation de stupéfiants et le blanchiment des profits issus de ce trafic", indiquait ce vendredi 31 juillet 2026 la gendarmerie de La Réunion.

Le 27 juillet dernier, une opération judiciaire, mobilisant plus d'une centaine de gendarmes à La Réunion et dans l'Hexagone, a conduit à l'interpellation de 13 personnes dont 12 à la Réunion et une en région parisienne. Ce trafic, organisé depuis la maison d'arrêt de Domenjod, utilisait des colis postaux pour acheminer les produits stupéfiants vers l'île.

- "Surpopulation carcérale sans précédent et baisse drastique des effectifs" -

Selon l'organisation syndicale, cet événement intervient dans un contexte de "surpopulation carcérale sans précédent et de baisse drastique des effectifs".

"Malgré des conditions de travail toujours plus dégradées, les personnels continuent de faire preuve d’un professionnalisme exemplaire et portent, à bout de bras, le fonctionnement quotidien de l’établissement" affirme le syndicat.

Le bureau local FO Justice dénonce une situation devenue insoutenable : "Les agents ne peuvent continuer à assurer leur mission dans des conditions aussi dégradées sans que des mesures concrètes soient prises pour renforcer les effectifs, améliorer la sécurité et garantir des conditions de travail dignes".

Lors de sa visite à La Réunion en février 2026, Gérald Darmanin a promis que "plus d’un million d’euros sera investi pour améliorer la sécurité de cette prison (la prison de Domenjod – ndlr), avec notamment un portail à ondes millimétriques, des brouilleurs, des dispositifs anti-drones et des caillebotis renforcés".

En parallèle, le ministre de la Justice a annoncé l'emploi de 11 agents pénitentiaires supplémentaires d’ici à la fin d’année 2026, "notamment pour renforcer l’Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire (ELSP) et les équipes cynophiles".

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