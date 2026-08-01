[Photos] Jazz dann Port : le festival transforme une nouvelle fois le centre-ville en scène à ciel ouvert

Noir sur la salle. Silence. Les lumières rouges se mettent à flasher, la musique commence. Ça y est, la scène prend vie. Le festival Jazz dann Port amène la musique, toutes les musiques, dans le cœur de la ville. Les artistes de talent se succèdent, le public est présent, nombreux, attentif, téléphones levés, ils attendent le début des concerts qu’ils ont choisis. Ce samedi 1 er août 2026, le centre-ville du Port est encore une fois, encore pour un soir, une scène géante. Place aux spectacles. Retour en images sur une soirée mémorable avec les photos d’Emmanuel Grondin. (Photos : Emmanuel Grondin/imazpress.com)

Depuis la grande scène, les chanteurs ne voient pas où s’arrête leur public, ils voient juste que les Réunionnais se sont déplacés en masse pour le festival.

Ici, la culture n'est pas un vain mot, elle n'est pas non plus réservée à une élite. Elle se ressent, se vit et se partage. Jazz dann Port est devenu un évènement incontournable, l'occasion de vivre une expérience de grand festival dans la petite ville portoise.

À lire aussi : [Photos] Jazz dann Port : une nouvelle soirée tout en musique

- De navettes mises en place pour accéder au centre-ville du Port -

Des navettes gratuites, sont mises en place pour profiter des festivités.

Kar'ouest propose un départ est prévu toutes les 15 minutes depuis le parking Rivière des Galets (arrêt Kar'Ouest Sacré Cœur), le parking Halle des Manifestations (devant le site événementiel) et le parking Piscine (boulevard de Tamatave), en direction du Rond-Point de la Glacière, à proximité de la Place des Cheminots.

Le Kar'La Nuit' est également disponible.

ee/www.imazpress.com/[email protected]