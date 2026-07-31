Trafic de stupéfiants : le réseau était piloté depuis la prison de Domenjod, 13 personnes interpellées

(Actualisé) Après plusieurs mois d'investigations, les enquêteurs de la Section de recherches de Saint-Denis ont mis au jour une "organisation criminelle spécialisée dans l'importation de stupéfiants et le blanchiment des profits issus de ce trafic", indique ce vendredi 31 juillet 2026 la gendarmerie de La Réunion. 13 personnes ont été interpellées le 27 juillet 2026. L'enquête a permis de mettre en évidence un trafic organisé depuis la maison d'arrêt de Domenjod. Les investigations estiment les bénéfices du réseau à plus d'un million d'euros en moins de deux ans (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le 27 juillet 2026, une opération judiciaire d'envergure, mobilisant plus d'une centaine de gendarmes à La Réunion et dans l'Hexagone, a conduit à l'interpellation de 13 personnes dont 12 à la Réunion et une en région parisienne.

Ce trafic organisé depuis la maison d'arrêt de Domenjod, utilisait des colis postaux pour acheminer les produits stupéfiants vers l'île.

- Les premières investigations menées en 2025 -

Selon le communiqué de la gendarmerie, en juillet 2025, une personne est interpellée en tentant de récupérer un colis contenant des cachets d'ecstasy dans la boîte aux lettres d'une tierce personne.

Les premières investigations, menées sous l'autorité du parquet de Saint-Denis de La Réunion, ont révélé la présence, sur l'île, d'un commanditaire et de plusieurs revendeurs, impliqués dans l'importation de produits stupéfiants et le blanchiment d'argent.

Au regard de ces différents éléments, une information judiciaire est ouverte le 11 juillet 2025 et la direction d'enquête est confiée à la Section de Recherches de Saint-Denis.

Les investigations "permettent de matérialiser un vaste trafic de stupéfiants piloté depuis plusieurs mois, depuis la maison d'arrêt de Domenjod, utilisant des colis postaux pour acheminer le produit à La Réunion depuis l'Hexagone", précise la gendarmerie.

- Plus d'un million d'euros de bénéfices en moins de deux ans -

Selon la gendarmerie, les perquisitions ont conduit à la saisie de près de 142.000 euros en numéraire, plusieurs véhicules et deux-roues, du matériel multimédia et plusieurs armes, dont un fusil de chasse et un taser.

Les investigations estiment les bénéfices du réseau à plus d'un million d'euros en moins de deux ans.

Le mercredi 29 juillet 2026, 10 protagonistes du dossier sur les 13 visés, ont été présentés à la juge d'instruction. Quatre d'entre eux font l'objet d'un contrôle judiciaire, tandis que les six autres sont placés en détention provisoire à l'issue du débat devant le juge des libertés et de la détention.

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