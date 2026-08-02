[Photos] Clap de fin pour la 3e édition de Jazz dann Port

Après quatre jours de concerts, de rencontres et de voyages musicaux, la troisième édition de Jazz Dann Port s’est achevée ce dimanche 2 août 2026. Du jazz au maloya, en passant par l’afrobeat, la salsa, le hip-hop et les musiques du monde, artistes locaux et internationaux ont fait vibrer les différentes scènes de la ville. Au programme de ce dernier jour de festival : "Bal la Poussière", le groupe réunionnais Ziskakan et le showman Gregory Porter. Retour en images sur le clap de fin d’un festival qui a rassemblé près de 45.000 personnes au Port, devenu une scène à ciel ouvert (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

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