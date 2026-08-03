Les passages aux urgences pour syndrome grippal en augmentation à La Réunion

Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, du 20 au 26 juillet 2026 (semaine 30), les passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal continuaient leur progression. Par ailleurs, le nombre de cas autochtones de Leptospirose est aussi en hausse. Les autres indicateurs de santé (Mpox, dengue, chikungunya, ou encore Bronchiolite) sont de leur côté stable ou en baisse. Nous publions le bulletin ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

• Leptospirose



Après un début d’année marqué par une forte recrudescence saisonnière de la leptospirose au cours des trois premiers mois, la recrudescence saisonnière de la leptospirose est entrée, depuis le mois d’avril, dans une phase de décroissance après un pic observé en mars.

Dans le cadre des maladies à signalement obligatoire, 221 cas de leptospirose autochtones ont été déclarés à l’ARS entre le 1er janvier et le 23 juillet 2026. Les cas étaient survenus principalement entre janvier et avril, avec 22 cas en janvier, 43 en février, 71 en mars (pic épidémique) et 42 en avril. Leur nombre a ensuite diminué progressivement, avec 22 cas en mai, 13 en juin et 8 en juillet.

Parmi les cas pour lesquels l’information était disponible, 121 ont été hospitalisés (65%), et un décès a été recensé puis été classé comme directement lié à la leptospirose par le comité d’imputabilité des décès. Un second décès signalé est actuellement en cours d’investigation.

• Chikungunya et dengue

55 cas de chikungunya et 331 cas de dengue autochtones détectés depuis le début de l'année. Le niveau de circulation est actuellement très bas au cœur de l'hiver austral, seuls quelques cas isolés sont déclarés actuellement.

Seize hospitalisations ont été signalées à ce jour, sans gravité particulière. L’impact sanitaire est négligeable. Depuis le début de l’année, 21 cas importés de chikungunya et 9 cas importés de dengue ont été signalés.



• Syndrome grippal

En S30, les passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal continuaient leur progression (n= 65). Les hospitalisations qui suivaient ces passages aux urgences étaient en hausse, avec un total de 13 hospitalisations en S30 contre 7 en S29.

Les personnes de moins de 15 ans représentaient la classe d’âge la plus contributive, soit 58% (n=38) des passages aux urgences.





• Bronchiolite chez les moins de 1 an

Indicateurs sanitaires stables.



• Gastro-entérite aiguë (GEA)

Indicateurs hospitaliers stables sur les trois dernières semaines.



• Variole B (Mpox)

Au cours du mois de juin, 10 cas importés de Madagascar ont été déclarés soit un total 25 cas depuis le début de l'année. Il s’agissait de 20 cas importés et de 5 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé). "Les cas importés étaient tous des hommes, ayant séjourné à Madagascar. La principale exposition à risque de contamination rapportée était un rapport sexuel", précise Santé Publique France.

Pour rappel, devant toute suspicion clinique (personne présentant une éruption cutanée ou une ou des ulcérations de la muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de Mpox, isolée, ou précédée ou accompagnée d’une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d’adénopathies ou d’une odynophagie → il convient d’informer dans les plus brefs délais l’ARS La Réunion à : [email protected], et ce, notamment en cas de retour de Madagascar ou de contacts avec des personnes de retour de Madagascar où l’épidémie est toujours active.

Ces suspicions seront discutées avec un infectiologue et si validées, une demande de confirmation biologique avec prélèvements à réaliser au CHU (site Sud et site Nord) sera prescrite. Les patients concernés ne doivent pas se rendre dans les laboratoires de ville.

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