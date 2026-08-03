L'allocation de rentrée scolaire versée ce mardi aux familles modestes de La Réunion

Ce mardi 4 août 2026, plusieurs foyers de La Réunion vont recevoir la tant attendue allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette aide, conditionnée aux ressources, est destinée aux familles les plus modestes, en vue des achats de la rentrée scolaire. Vêtements, cartables, fournitures... de quoi être prêt pour la reprise des cours le 18 août prochain. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Cette aide est conditionnée aux ressources et au nombre d'enfants à charge, âgés de 6 à 18 ans et scolarisés dans un établissement public ou privé, au 31 juillet 2026.

Le montant varie entre 426 et 466 euros par enfant.

Voici les montants de l’ARS, revalorisés depuis le 1er avril 2026 :

- 426,87 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans (423,48 euros précédemment) ;

- 450,41 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans (446,85 euros précédemment) ;

- 466,02 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans (462,32 euros précédemment).

Pour pouvoir toucher cette aide en 2026, votre enfant doit être né entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020 (inclus).

- Une aide dégressive si les ressources dépassent légèrement le plafond -

Lorsque les ressources de la famille dépassent le plafond, celle-ci peut bénéficier d'une allocation de rentrée scolaire dégressive en fonction des revenus.

Pour cela, la CAF calcule la différence entre le montant des ressources nettes catégorielles du foyer et le plafond théorique à ne pas excéder (28.956 euros cette année).

Le résultat obtenu est ensuite à retirer du montant de l'aide correspondant à la tranche d'âge de l'enfant bénéficiaire.

- Comment bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire ? -

Les familles déjà allocataires de la CAF qui remplissent les conditions pour des enfants de 6 à 15 ans n'ont aucune démarche à effectuer.

"Les familles dont l’enfant atteint son sixième anniversaire après le 31 décembre 2026 et est admis en CP à la rentrée scolaire doivent adresser à leur CAF/MSA un certificat de scolarité pour bénéficier de l’ARS", précise la Direction de la sécurité sociale.

Pour les familles d'enfants âgés de 16 à 18 ans, il faudra fournir une déclaration sur l'honneur attestant que leur enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage.

Quant aux familles qui ne sont pas encore allocataires de la CAF ou de la MSA, elles doivent faire elles-mêmes les démarches auprès de l'un de ces organismes pour bénéficier de ce coup de pouce à la rentrée.

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