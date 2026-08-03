Bras-Panon : des valises transférées vers un bateau alertent des témoins, 156 kg de cannabis saisis et deux hommes interpellés

La gendarmerie de La Réunion remercie la population de sa "vigilance". Grâce aux signalements de plusieurs témoins, un trafic de cannabis a pu être interrompu le dimanche 26 juillet 2026 sur la commune de Bras-Panon. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Après la garde à vue, il a été établi que la drogue devait être transférée à Maurice. Les deux suspects ont été déférés devant le procureur, et l'enquête se poursuit afin "d'identifier d'éventuelles ramifications", selon le post de la gendarmerie sur Facebook, tant au niveau local que sur l'île sœur.