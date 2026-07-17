Sidélec : journée d'échange entre le comité syndical et les agents

Le 10 juillet 2026, les membres du comité syndical et les agents du Sidélec se sont réunis à l’occasion d’une journée d’échange consacrée aux orientations et aux perspectives de l’établissement. Entre projet de mandature, organisation des services, projet administratif cette matinée a permis de partager les grandes orientations à venir et de laisser une large place au dialogue entre élus et agents. (Photos : Sidélec)

La rencontre s’est achevée autour d’un déjeuner convivial marquée par le départ à la retraite de Éric McKay, après 23 années passées au sein du Sidélec Réunion.