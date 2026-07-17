Saint-Benoît : des baisses de pression d'eau à prévoir ce vendredi

La Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoit, qu’à la suite d'un incident technique survenu hier, des baisses de pression sont à prévoir ce vendredi 17 juillet 2026 sur plusieurs secteurs. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont les suivants :

• Rue Pierre Benoît Dumas

• Rue Joseph Hubert

• Ruelle Vellin

• Rue Lien Ducheman

• Avenue Jean Jaurès

• Rue Amiral Bouvet

• Rue du Stade

• Rue de la Marine (Koilou)

• Rue des Vacoas

• Rue de la Mairie

• Rue Jean Moulin

• Rue Antoine Chauvet

• Rue Léopold Picard

• Chemin Manès

• Chemin Jean Robert

• Chemin Créole

• Rue Auguste Brunet

• Ainsi que les voies adjacentes.

"Des investigations sont actuellement en cours afin d’identifier l’origine du problème et de rétablir la situation dans les meilleurs délais", précise la Cise dans son communiqué.