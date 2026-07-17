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Le Port : trois policiers blessés lors de l'interpellation d'un homme pour détention de stupéfiants

  • Publié le 17 juillet 2026 à 10:20
  • Actualisé le 17 juillet 2026 à 11:17
incarceration , prévenu

Ce jeudi 16 juillet 2026, un homme recherché par la police a été interpellé dans un immeuble pour usage et détention de stupéfiants. Lors de son arrestation par les policiers de la brigade de Police-Secours du Port, il s'est rebellé, blessant au passage trois policiers indique Alliance police nationale (Photo : www.imazpress.com)

L'homme était recherché depuis plusieurs semaines, pour non-respect de sa semi-liberté, précisent les forces de l'ordre à Imaz Press.

www.imazpress.com/[email protected]

Faits-divers, Police, Le Port

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