Saint-Denis : un appel à projets pour les résidences de création artistique 2027

L’appel à projets pour l’année 2027 est lancé pour les établissements de la SPL Territo’Arts : Cité des Arts, Banyan - Centre d’art contemporain et Château Morange. Cet appel à projets concerne des résidences de création artistique à l’intention des artistes et des équipes artistiques implantés à La Réunion ou développant un projet en lien direct avec La Réunion. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

• Publication de l’appel à projets : 30 juin 2026

• Date limite de réception des candidatures : 31 août 2026 à minuit

• Analyse des dossiers et sélection : Courant septembre / octobre 2026

• Notification des décisions : Au plus tard fin octobre 2026

• Accueil possible en résidence : À partir du 19 janvier 2027

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