Saint-Pierre : succès de la journée festive au stade Maurice Gonneville

Ce samedi 1er août 2026, l'ASC Grands-Bois a organisé une journée festive au stade Maurice Gonneville. Au programme : structures gonflables pour les marmailles, tournois de foot en famille et musique. "Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de cette journée un magnifique moment de partage, de rires et de convivialité !", écrit la ville de Saint-Pierre. Découvrez le retour en images de cet évènement dans le post que nous publions, ci-dessous (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)