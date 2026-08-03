Saint-Leu : des perturbations à prévoir suite à des travaux de désinfection de réservoir

L'entreprise Saur Derichebourg Aqua OI, va procéder à des travaux de lavage et de désinfection du grand réservoir de Grande Ravine à Saint-Leu, ce mercredi 5 août 2026. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur l'ensemble de la commune à partir de 7h. La remise en service se fera progressivement à partir de 18h00. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)
- Impasse des Chokas
- Rue de la Compagnie des Indes
- Rue du Général Lambert
- Chemin Dubuisson partie basse
- Rue du Lagon
- Boulevard Bonnier
- Rue Gaspard
- Rue Haute
- Et toutes les voies adjacentes
D'autres secteurs peuvent être impactés par des baisses de pression voire des manques d'eau pendant la durée de l'intervention :
- Rue Georges Pompidou
- Les Colimaçons
- Rue Jean Baptiste de Villèle
- Rue Leconte Delisle
- Rue du commandant Cousteau
- Secteur La Fontaine
- Chemin de la Surprise
- Chemin des Jacquiers
- Chemin Duguet
- CD 13 Etang
- Chemin Diale
- Sentier de la Salette
- Bras Mouton
- Chemin Mutel
- Rue Roland Garros
- Et toutes les voies adjacentes