Saint-Leu : des perturbations à prévoir suite à des travaux de désinfection de réservoir

L'entreprise Saur Derichebourg Aqua OI, va procéder à des travaux de lavage et de désinfection du grand réservoir de Grande Ravine à Saint-Leu, ce mercredi 5 août 2026. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur l'ensemble de la commune à partir de 7h. La remise en service se fera progressivement à partir de 18h00. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Impasse des Chokas

- Rue de la Compagnie des Indes

- Rue du Général Lambert

- Chemin Dubuisson partie basse

- Rue du Lagon

- Boulevard Bonnier

- Rue Gaspard

- Rue Haute

- Et toutes les voies adjacentes

D'autres secteurs peuvent être impactés par des baisses de pression voire des manques d'eau pendant la durée de l'intervention :

- Rue Georges Pompidou

- Les Colimaçons

- Rue Jean Baptiste de Villèle

- Rue Leconte Delisle

- Rue du commandant Cousteau

- Secteur La Fontaine

- Chemin de la Surprise

- Chemin des Jacquiers

- Chemin Duguet

- CD 13 Etang

- Chemin Diale

- Sentier de la Salette

- Bras Mouton

- Chemin Mutel

- Rue Roland Garros

- Et toutes les voies adjacentes