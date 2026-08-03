Suivez le conseil municipal de la ville du Port en direct

Le conseil municipal de la ville du Port se tiendra ce mardi 4 août 2026. Il sera à suivre en direct sur la page YouTube de la commune, dès 17 heures. (Photo d'illustration : Stehan Laï-Yu / www.imazpress.com)
0 Commentaires
SAUVETAGE Un cours de secourisme utilise une chanson de Bad Bunny pour s’entraîner au massage cardiaque.Vidéo sur notre site
Le conseil municipal de la ville du Port se tiendra ce mardi 4 août 2026. Il sera à suivre en direct sur la page YouTube de la commune, dès 17 heures. (Photo d'illustration : Stehan Laï-Yu / www.imazpress.com)