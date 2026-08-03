Saint-Philippe : coupures d'eau dans plusieurs secteurs de la commune

Des coupures d'eau sont programmées dans plusieurs secteurs de Saint-Philippe à partir de ce lundi 3 août 2026 de 21h30 à 5h. "Des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau pourraient être constatés tout au long de la journée sur ces mêmes secteurs" prévient Sudeau (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Voici les secteurs concernés par les coupures d'eau :

• Rue de la Pompe

• Rue du Collège

• Rue de la Marine

• Route nationale à l’intersection de la rue de la Pompe (uniquement le côté mer)

• Rue Jean Turpin

• Rue du Stade

• Allée des Palmiers

• Rue des Letchis• Rue de la République

• Rue Joseph Hubert

• Rue des Orchidées

• Ru des Bégonias

• Rue Roland Garros

• Rue de la Cour des Frères

• Impasse des Lilas

• Et toutes les voies adjacentes

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

"Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc...)" souligne Sudeau

"Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes" termine Sudeau.`

Plus d'informations sur le site www.sudeau.re

www.imazpress.com / [email protected]