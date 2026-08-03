Saint-Denis : 90 exposants attendus lors de la braderie de l'océan

Du jeudi 6 au samedi 15 août 2026, la ville de Saint-Denis vous donne rendez-vous au bas de la rue Maréchal Leclerc, de 9h à 18h pour préparer la rentrée et faire le plein de bonnes affaires. "Pendant toute la braderie, profitez d'animations pour petits et grands avec des princesses, des super-héros, des mascottes et des démonstrations de modélisme. À ne pas manquer : le grand show mode, le mercredi 12 août après-midi." précise la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)