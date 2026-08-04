La Cinor sécurise l’alimentation en eau potable de Bras Guillaume

Suite aux passages des cyclones ces dernières années, le captage situé au Bras de Guillaume, à la Montagne, a été endommagé. La Cinor réalise des travaux de réhabilitation du captage qui se situe dans une zone protégée, au Parc National de la Réunion. "Dans le cadre de ces travaux, une technique innovante de réparation à base de Kevlar est expérimentée pour la première fois à La Réunion sur un ouvrage d’eau potable." explique la Cinor. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le post de la Cinor est visible ici.