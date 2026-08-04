Le député RN, Yoann Gillet, à La Réunion : Joé Bédier réclame "plus de transparence"

Dans un communiqué, le président de l’UDSA et maire de Saint-André, Joé Bédier, s'interroge sur la venue du député RN Yoann Gillet à La Réunion. Nous publions le communiqué dans son intégralité, ci-dessous : (Photo Facebook Yoann Gillet)

Je prends acte de la venue à La Réunion de M. Yoann Gillet, député du Rassemblement National, dans le cadre d’une mission parlementaire des née à préparer un rapport sur la situation de notre territoire en vue de l’examen du projet de loi de finances

Cette mission est légitime. Les parlementaires ont toute leur place sur le terrain pour rencontrer les acteurs institutionnels, les collectivités, les services de l’État et les Réunionnais.

En revanche, les nombreuses publications diffusées ces derniers jours interrogent. Aux côtés des séquences institutionnelles apparaissent des réunions avec des militants et sympathisants du Rassemblement National, organisées en présence de Laurent Virapoullé.

Cette situation appelle une question simple : où s’arrête la mission parlementaire et où commence l’activité politique partisane ?

Les Réunionnais sont en droit de savoir si les moyens mobilisés dans le cadre de cette mission officielle ont été strictement consacrés à l’exercice du mandat parlementaire ou si certaines séquences relevaient d’une démarche politique distincte. La transparence sur ce point est indispensable.

Cette exigence est d’autant plus légitime que le Rassemblement National a récemment été condamné dans une affaire relative à l’utilisation de fonds publics européens. Sans établir de parallèle avec la mission actuellement conduite à La Réunion, chacun conviendra que les représentants de ce partiont aujourd’hui un devoir d’exemplarité renforcé dans l’utilisation des moyens publics.

Enfin, il est à noter que Laurent Virapoullé, durant les dernières élections municipales, s’est attaché à entretenir l’ambiguïté sur sa proximité avec le Rassemblement National. Les images et les publications de ces derniers jours témoignent désormais d’un rapprochement pleinement assumé.

Les Réunionnais méritent un débat politique clair et transparent. Ils méritent également que les missions parlementaires demeurent exclusivement au service de l’intérêt général et ne puissent être confondues avec des opérations de communication ou de mobilisation partisanes à la veille des échéances électorales de 2027.

Parce que la confiance dans les institutions repose sur l’exemplarité, il appartient désormais aux organisateurs de ce déplacement de lever toute ambiguïté.

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