La ville de Saint-Pierre célèbre la journée internationale du chat

Ce samedi 8 août 2026, Saint-Pierre met à l'honneur le chat à travers une journée consacrée à la place du chat dans l’histoire de l’art et à la sensibilisation à la protection animale. De 10h à 16h, au centre de ressources culturelles Pierre Macquart, petits et grands sont invités à découvrir les multiples représentations du chat dans les collections artistiques, tout en abordant les enjeux liés à la protection animale et à la lutte contre l’errance. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Retrouvez une programmation pour toute la famille :

- Une médiation numérique "Le chat dans l’histoire de l’art", proposée avec le musée numérique de la Micro-Folie An Vavang’

- Un espace ludothèque avec de nombreux jeux en accès libre

- Un atelier d’arts plastiques animé par l’artiste Éric Étang-Salé

- Des temps de sensibilisation à la protection animale et à la lutte contre l’errance, animés par la Civis

- Des animations proposées par l’AFR : documentation, quiz et petits lots à gagner

- Un défi créatif en amont de l’événement -

Les enfants, les familles et les centres de loisirs sont invités à télécharger un modèle de chat, à le personnaliser librement puis à l’apporter le 8 août. Toutes les créations seront réunies sur place pour composer une grande fresque collective, reflet de l’imagination des participants. Lien de téléchargement du fichier ici.

- Un rendez-vous culturel et citoyen -

À travers cette journée, la ville de Saint-Pierre poursuit son engagement en faveur d’une culture accessible, participative et ouverte à tous les publics. La manifestation associe découverte artistique, pratique créative, jeu et sensibilisation, afin de transmettre dès le plus jeune âge des valeurs de respect et de responsabilité envers les animaux.