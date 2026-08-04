Juillet 2026, mois le plus chaud jamais enregistré en France par Météo-France

Vagues de chaleur à répétition, sécheresse, incendies: le mois de juillet 2026 restera comme étant le plus chaud et parmi les plus secs jamais enregistrés en France depuis le début des mesures en 1900, illustrant un changement climatique dont les effets s'intensifient.

Avec une température moyenne de 24,9°C, le mois dernier dépasse les précédents records de la canicule d'août 2003 (24,8°C) et de juillet 2006 (24,4°C), a annoncé mardi Météo-France.

L'excédent de température par rapport aux normales (période 1991-2020) - qui interviennent elles-mêmes dans un climat déjà réchauffé par les activités humaines - atteint, comme en juin, +3,8°C.

"Il s'agit de la deuxième anomalie mensuelle la plus élevée" jamais enregistrée après celle de février 1990 (+4°C), indique le prévisionniste national dans un communiqué.

Juillet 2026 a été marqué par deux vagues de chaleur, dont la première du 4 au 19 juillet, est la 3e plus longue vague de chaleur connue par le pays, tandis que la seconde démarrée le 28 juillet est toujours en cours.

Depuis fin mai, la France en est déjà à son 4e épisode de fortes chaleurs. Les tendances climatiques pour les trois prochains mois (août, septembre, octobre) laissent attendre des conditions plus chaudes que la normale comme scenario "privilégié", indique Météo-France, qui note cependant que cela "n'implique pas nécessairement la survenue de vagues de chaleur".

Avec un déficit de pluie de près de 70%, juillet 2026 a également été le 3e mois de juillet le moins arrosé en France, aggravant encore la sécheresse superficielles des sols que connaît le pays depuis deux mois.

Fin juillet, "les sols sont encore plus secs qu'en 2022 et 2025 à la même période, et atteignent des niveaux équivalents aux plus bas jamais enregistrés" en août 2022.

Cette sécheresse des sols superficiels record provoque notamment des conséquences importantes sur l'agriculture et favorise les départs et la propagation de feux.

Fin juillet, un mégafeu a notamment ravagé des milliers d'hectares et d'habitation en Gironde.

Les précédents mois les plus secs en France étaient en juillet 2022 (85% de déficit) et juillet 2020 (75%).

Le mois dernier, les pluies ont été quasi-absentes au nord de la Seine, dans la région de Nantes, en Occitanie, dans l'intérieur du Var, sur la Cote d'Azur ainsi qu'en Corse. L'Auvergne Rhône Alpes a été un peu plus arrosée lors d'épisodes orageux les 16 et 25 juillet.

Mais sur l'ensemble du pays, c'est un "soleil accablant", constate Météo France, qui a dominé le mois dernier. Avec un excédent d'ensoleillement de 35% en moyenne sur le pays, juillet 2026 se classe au deuxième rang des mois de juillet les plus ensoleillés jamais enregistrés, derrière juillet 2022 (+40%).



AFP