À retenir ce soir : marathon de la Corniche, trafic de cannabis, Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun, Kartel urban et grève chez Derichebourg

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 4 août 2026 : - Marathon de la Corniche : la route du Littoral fermée ce dimanche dans le sens Nord - Ouest - Trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice : la députée, Véronique Leu-Govind, quitte la présidence du parti les Nouveaux Démocrates - Disparition inquiétante de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun : son véhicule retrouvé, un corps découvert à proximité - Kartel urban live 2026 : Kalash et Triangle des bermudes vont faire le show à La Réunion - Grève chez Derichebourg : la Civis renforce les moyens de collectes de déchets

La route du Littoral sera fermée à la circulation uniquement dans le sens Nord - Ouest entre Saint-Denis et La Possession de 6h à 8h30 ce dimanche 9 août 2026. La décision de fermeture a été décidée afin de permettre "le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée Marathon de la Corniche 2026" indique la direction régionale des routes

Après avoir démissionné de ses fonctions de Junior Minister des Arts et de la Culture, la députée mauricienne Véronique Leu-Govind a annoncé, ce lundi 3 août 2026, qu'elle quittait également la présidence du parti les Nouveaux Démocrates. Une décision prise alors que l'enquête visant son époux, arrêté dans le cadre des investigations sur un trafic de cannabis entre Maurice et La Réunion, se poursuit.

La gendarmerie de La Réunion a confirmé à Imaz Press, la découverte, ce lundi 3 août 2026, du véhicule de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun, porté disparu depuis le 20 juillet dernier. Un corps a également été retrouvé à proximité. Son identification est en cours.

Kartel Prod annonce le retour de Kalash à La Réunion, l’un des plus grands artistes de la scène urbaine francophone, le samedi 10 octobre 2026 à Expobat Saint-Paul. Il sera en concert autour de son univers "Triangle des bermudes". Pour cette soirée, le public retrouvera également Mauvais Djo, MC Yoshi et KokosVoice, qui assureront les premières parties et feront monter la température avant l’arrivée de l’artiste.

Le mouvement social des salariés de Derichebourg-OI s'enlise et persiste dans le Sud, depuis le 13 juillet 2026. sur intervention du président de la Cviis, David Lorion, 8 mini-bennes supplémentaires sont mobilisées pour améliorer la collecte dans les petits chemins et les secteurs les plus difficilement accessibles. "La Civis continue de mobiliser tous les moyens dont elle dispose afin de limiter les conséquences de cette crise et d’assurer, autant que possible, la continuité du service public " indique l'intercommunalité.