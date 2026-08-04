Marathon de la Corniche : la route du Littoral fermée ce dimanche dans le sens Nord - Ouest

La route du Littoral sera fermée à la circulation uniquement dans le sens Nord - Ouest entre Saint-Denis et La Possession de 6h à 8h30 ce dimanche 9 août 2026. La décision de fermeture a été décidée afin de permettre "le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée Marathon de la Corniche 2026" indique la direction régionale des routes (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com).

Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne. Il est demandé aux usagers de prévoir leurs déplacements dominicaux en fonction des horaires de fermeture de la route.

Pour rappel, il s'agira de la troisième édition du Marathon de la Corniche.

L'événement est organisé par l'Association Sportive Rando Camélias (ASRC), en partenariat avec la Ligue réunionnaise d'athlétisme (LRA), l'épreuve proposera un marathon de 42,195 km et une course de 15,2 km.

Plus de 1.500 participants, venus de La Réunion, de l'Hexagone mais aussi de Madagascar, sont attendus pour cet événement qui offrira aux coureurs une traversée inédite de la route du Littoral.

"Le Marathon de la Corniche est un événement sportif et convivial qui réunira de nombreux athlètes aussi bien locaux que venant d'ailleurs", soulignent les organisateurs. "Cette traversée inédite de la route du Littoral constitue une véritable expérience pour les participants."

- Deux distances et quatre épreuves au programme -

Cette année, deux formats déclinés en quatre épreuves sont proposés aux coureurs.

Les plus aguerris pourront s'élancer sur le Marathon de la Corniche (en compétition ou en open), long de 42,195 kilomètres, dont le départ sera donné à 6 heures au Cinépalmes de Saint-Denis. Les participants rejoindront ensuite le stade olympique Julius Bénard, à Saint-Paul.

Les amateurs de formats plus accessibles pourront quant à eux participer aux Foulées de la Corniche, une course de 15,2 kilomètres, également au départ de Saint-Denis, avec une arrivée au parking de pêche situé près du petit port de La Possession. Une épreuve handisport est également programmée sur cette même distance.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 août à 23h59.

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