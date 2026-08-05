À la une de ce mercredi : gratuité à l'école, zéro Déchet, kneeboard, accord sur Ormuz, Marathon de la Corniche et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 5 août 2026 : - Gratuité des transports et des effets scolaires : entre coup de communication des communes et coup de pouce pour les familles de La Réunion - Le Territoire de l’Ouest lance son défi "Foyer Zéro Déchet" 2026 - Kneeboard : à 48 ans Olivier Marimoutou et Nobert Sénescat s'envolent pour les mondiaux à Rio - Washington espère un accord d'ici mercredi sur Ormuz, le pétrole chute - Marathon de la Corniche : la route du Littoral fermée ce dimanche dans le sens Nord - Ouest - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi qui se dégrade en cours de journée (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, les collectivités locales étendent la notion de gratuité à un nombre grandissant de secteurs et de thématiques. Lors de la prochaine rentrée, le 18 août 2026, des familles vont pouvoir bénéficier de la cantine scolaire, des transports mais aussi, parfois, de fournitures comme à Saint-Benoît ou à Saint-Denis

Ce mardi 4 août 2026, le Territoire de l’Ouest (TO) a lancé officiellement les candidatures à son défi "Foyer Zéro Déchet", en partenariat avec l’association Zéro Déchet La Réunion. L'objectif : accompagner gratuitement 60 foyers pendant six mois afin de réduire durablement leur production de déchets, grâce à des ateliers, des visites de terrain et des échanges de bonnes pratiques.

Dans quelques jours, le 17 août 2026 plus précisément, Olivier Marimoutou et Nobert Sénescat s'envolent pour les mondiaux de kneeboard à Saquarema au Brésil. La compétition se déroule du 22 au 30 août. Pour les deux sportifs aguerris - âgé de 48 ans tous les ans - il s'agit d'un challenge supplémentaire face aux vagues brésiliennes, bien que le parcours pour y arriver est autant difficile sportivement que du côté de l'organisation

Les Etats-Unis ont dit espérer mardi la conclusion rapide d'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz, au coeur de la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran ces dernières semaines, faisant chuter les prix du pétrole.

La route du Littoral sera fermée à la circulation uniquement dans le sens Nord - Ouest entre Saint-Denis et La Possession de 6h à 8h30 ce dimanche 9 août 2026. La décision de fermeture a été décidée afin de permettre "le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée Marathon de la Corniche 2026" indique la direction régionale des routes

Pour ce mercredi 5 août 2026, Matante Rosina nous annonce une belle matinée avec un soleil bien présent sur l'île. Dans l'après-midi, les nuages deviennent plus nombreux et les averses se multiplient, surtout dans l'est où elles pourraient durer jusqu'en soirée.