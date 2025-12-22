Territoire de l'Ouest : défi foyers zéro déchets pour les fêtes

Dans le cadre du défi foyer Zéro Déchets, des familles ont participé au dernier atelier de l'année sous le thème "Les fêtes en mode Zéro Déchet" à l'Hermitage. Un moment d'échange autour de leur mode de consommation pendant la période de Noël et le rapport de l'achat des présents, des ateliers de cuisine, de fabrication d'emballages cadeaux et bien d'autres ont animé cette journée. Nous partageons une publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : TO)

Les participants ont pu échanger sur leur rapport aux cadeaux et à la consommation, questionnant notamment la place du neuf, de la seconde main et des cadeaux immatériels.

La rencontre s’est conclue autour d’un repas partagé, de défis de Noël en mode Zéro Déchet et d’un troc d’objets, vêtements et livres, favorisant la seconde main. Une manière conviviale et concrète de montrer qu’il est possible de célébrer les fêtes tout en réduisant ses déchets.

Cette fois encore, plusieurs ateliers pratiques leur ont été proposés démontrant ainsi que certains gestes ne sont vraiment pas compliqués à adopter : cuisine anti-gaspillage à partir de près de fruits et légumes invendus collectés en amont, fabrication d’emballages cadeaux zéro déchet (furoshiki, bee wrap, papier recyclé) et création de décorations de Noël à partir de matériaux de récupération.