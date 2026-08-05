Contrats PEC : la ville de Saint-joseph supprime la garderie, les mercredis périscolaires et le centre de loisir du mois d'octobre

Face à la diminution du nombre de contrats PEC attribués à la ville de Saint-Joseph, la municipalité annonce des embauches en contrats à durée déterminée, 193 CDD, ce qui n'atteint pas les 240 contrats PEC précédemment subventionnés par l'État. La ville de Saint-Joseph annonce supprimer certains services dits non obligatoires dès la prochaine rentrée scolaire. Fini, la garderie, les mercredis périscolaires mais aussi les centres de loisirs sans hébergement du mois d’octobre et ceci jusqu’à nouvel ordre. La municipalité assurera la restauration scolaire et le nettoyage et affirme maintenir une ATSEM par classe dans les écoles maternelles grâce à une "réorganisation des services et un redéploiement de certains agents et ce afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions", explique le maire de la ville, Patrick Lebreton.(Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les 193 nouvelles embauches, 146 contrats à durée déterminée le seront pour le mois d’août, puis que 47 CDD pour les mois de septembre et octobre. Dans une publication facebook, le maire de la ville Patrick Lebreton annonce les grandes mesures mises en place à la rentrée prochaine.

Le maire déclare : "Malgré le désengagement de l’État, la municipalité s’implique à garantir pour la nouvelle année scolaire les missions qui relèvent de ses obligations. Une manière de mettre au rang de ses priorités :

-L’hygiène et la propreté des locaux et des 25 cours d’écoles,

-la surveillance à la pause méridienne,

-le service de restauration."

"Bien que cette dernière mission (la restauration scolaire) ne soit pas une obligation communale, la collectivité entend bien-sûr, continuer son intervention en la matière" ajoute Patrick Lebreton. Regardez.

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- Une nouvelle organisation pour les familles -

Sur son site internet la municipalité annonce aux familles, qu'il va falloir se réorganiser : "Il revient donc aux familles de s’organiser afin de faire garder leurs enfants en dehors des heures d’école. La ville regrette d’avoir dû prendre ces décisions, mais elle a dû faire le choix de prioriser la restauration scolaire afin de ne pas contraindre les parents à récupérer leurs enfants à l’école sur la pause méridienne et les remercie pour leur compréhension".

"Le travail se poursuit afin d’optimiser les ressources humaines, dans ce contexte difficile" expliquent les services de la municipalité.

Le service des Affaires scolaires reste disponible au 0262 71 73 71 pour répondre aux questions des administrés.

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