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Saint-Pierre : le RAID interpelle un homme après la découverte du corps sans vie d'une femme âgée

  • Publié le 5 août 2026 à 09:33
  • Actualisé le 5 août 2026 à 10:02
police nationale

Un homme a été interpellé par les agents du RAID ce mercredi 5 août 2026 tôt dans la matinée à Saint-Pierre. Selon les informations d'un média local, ensuite confirmées à ImazPress par des sources proches de l'enquête, cette interpellation a eu lieu après la découverte mardi du corps sans vie d'une femme âgée. Une enquête qui a permis d'identifier l'auteur présumé de cette agression. L'homme, a été placé en garde à vue. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com

Le décès de la victime, une gramoune, semblait suspect. Des doutes qui ont été confirmés par une autopsie et qui ont mené à l'interpellation d'un homme dans cette affaire. Ce sont donc les équipes du RAID, unité de recherche, assistance, intervention, dissuasion, qui sont intervenues au domicile de l'homme pour procéder à son interpellation.

L' enquête se poursuit, afin de déterminer avec précision les circonstances de ce drame. 

www.imazpress.com/[email protected]

Faits-divers, Saint-Pierre, RAID

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