Grève chez Derichebourg-OI : le président de la Civis demande la reprise du dialogue social au sein de l'entreprise

Depuis le 13 juillet 2026, la situation au niveau de la collecte des déchets sur les communes de Saint-Pierre et Petite-île, ne s'améliore pas. Les dialogues et les négociations se poursuivent sans résultats. Le président de la Civis, David Lorion, demande une avancée immédiate, notamment à l'issue de la séance de négociation qui serait organisée ce mercredi 5 août 2026. Dans le cas inverse, le président affirme avoir saisi la Préfecture et une "réquisition de l'entreprise" sera envisagée. Pour pallier les perturbations dans les collectes, 8 mini-bennes supplémentaires sont mobilisées pour améliorer la collecte dans les petits chemins et les secteurs les plus difficilement accessibles. Une solution qui reste temporaire. (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ce mercredi 5 août 2026, le président de la Civis, David Lorion, a pris la parole dans une lettre adressé au président de Derichebourg Océan Indien. Une lettre qui laisse transparraître l'inquiétude qui ne fait que monter de puis le 13 juillet 2026. "L’accumulation des déchets dans de nombreux secteurs, l’atteinte aux conditions d’hygiène, ainsi que les nuisances qui en résultent, ne sont plus compatibles avec l’attente d’un dénouement qui se prolonge", écrit David Lorion.

Le mouvement s'enlise et aucun accord ne semble vouloir s'établir. Le vendredi 24 juillet 2026, la direction a pris la parole et a dénoncé un manque de dialogue "constructif". Les salariés ont répondu en affirmant n'avoir jamais refusé le dialogue social.

- Un conflit qui peut "déboucher sur une crise sanitaire" -

Le président appelle à la reprise du dialogue et des négociations mais surtout à des résulats immédiats, notamment à l'issu d'une rencontre organisée ce mercredi 5 août. Le président demande de "reprendre sans délai un dialogue social responsable avec l’intersyndicale des salariés, afin de parvenir à un accord lors de la séance de négociation annoncée pour ce mercredi 5 août. Il est impératif que cette rencontre permette enfin d’aboutir à une issue concrète, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise, mais également de la population et des collectivités", écrit-il.

En effet, la situation peut s'agraver et déboucher sur une crise sanitaire sur les deux communes concernés. "La persistance du blocage ne pourrait qu’aggraver une situation sanitaire déjà fortement dégradée", affirme le président.

- Une réquisition de l'entreprise Derichebourg possible -

Le risque sanitaire planant, le président de la Civis a annoncé avoir saisi la Préfecture. "Nous avons d’ores et déjà saisi Monsieur le Préfet afin qu’il examine toutes les mesures permettant de préserver l’ordre public, la continuité du service et la salubrité publique, y compris, si nécessaire, une réquisition de l’entreprise dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés", affirme-t-il.

Ainsi, le préfet pourrait obliger temporairement Derichebourg à assurer la collecte des déchets, ou imposer la mise à disposition des moyens nécessaires pour rétablir un service minimal.

- 8 mini-bennes supplémentaires pour améliorer les collectes -

La Civis tente de répondre aux besoins des habitants. Le lundi 27 juillet 2026, l' intercommunalité a annoncé la reprise des collectes, avec une autre entreprise.

Le 1 août 2026, la Civis a cependant fait appel à une troisième entreprise pour la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) insi que pour la collecte des déchets recyclables.

Il n'ya pas de retour à la normal envisageable pour le moment mais des collectes améliorées. "Huit mini-bennes supplémentaires sont mobilisées pour améliorer la collecte dans les petits chemins et les secteurs les plus difficilement accessibles", précise la Civis.

"Malgré ces renforts, le mouvement social se poursuit et les retards accumulés restent importants", confie l'intercommunalité.

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