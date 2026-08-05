Demande urgente de reprise du dialogue social et de conclusion rapide des négociations

Monsieur Le Président, depuis plus de trois semaines, le mouvement de grève affectant la collecte des déchets sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Ile entraîne des conséquences désormais très préoccupantes pour la population, les usagers et les collectivités. Dans le cadre d’un service minimum déjà fortement contraint, la situation actuelle fait peser des risques sérieux sur la salubrité publique et sur les conditions de vie quotidiennes des habitants. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L’accumulation des déchets dans de nombreux secteurs, l’atteinte aux conditions d’hygiène, ainsi que les nuisances qui en résultent, ne sont plus compatibles avec l’attente d’un dénouement qui se prolonge. Cette dégradation est d’autant plus inquiétante que s’approche la rentrée scolaire, période pendant laquelle les familles, les enfants, les établissements et l’ensemble des services publics ont besoin de stabilité, de propreté et de continuité dans le fonctionnement de la vie locale.

Nous appelons donc solennellement la direction de Derichebourg Océan Indien à reprendre sans délai un dialogue social responsable avec l’intersyndicale des salariés, afin de parvenir à un accord lors de la séance de négociation annoncée pour ce mercredi 5 août. Il est impératif que cette rencontre permette enfin d’aboutir à une issue concrète, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise, mais également de la population et des collectivités.

À défaut d’une avancée immédiate, la persistance du blocage ne pourrait qu’aggraver une situation sanitaire déjà fortement dégradée. Nous avons d’ores et déjà saisi Monsieur le Préfet afin qu’il examine toutes les mesures permettant de préserver l’ordre public, la continuité du service et la salubrité publique, y compris, si nécessaire, une réquisition de l’entreprise dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés.

Dans cet esprit, nous demandons également, à titre de responsabilité collective, de rétablir dans l’intérêt des parties des négociations apaisées et propices à un règlement durable du conflit.

Nous vous remercions de prendre la pleine mesure de l’urgence de la situation et de faire prévaloir, dans l’intérêt général, la recherche d’une solution rapide et responsable.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.