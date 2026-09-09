Territoire de l'Ouest : face à une sécheresse historique, les restrictions d'eau se renforcent

Depuis près de trois semaines, la situation hydrique sur les territoires de Saint-Paul et de Trois-Bassins est tendue. Les besoins en eau sont actuellement supérieurs aux volumes disponibles, entraînant une baisse progressive des niveaux des réservoirs. "Afin de préserver les niveaux des réservoirs et d'éviter autant que possible les interruptions de distribution non maîtrisées en journée, La Créole va mettre en place un dispositif de coupures nocturnes programmées sur certains secteurs, sur la base de deux nuits par semaine. Ce rythme pourra être adapté selon l'évolution de la situation", annonce le Territoire de l'Ouest, dans le post que nous partageons ci-dessous : (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les communes de St-Paul et de Trois-Bassins sont actuellement placées en niveau "Alerte Sécheresse", sont interdits :

• l'arrosage des pelouses

• l'arrosage des jardins potagers, des espaces verts publics ou privés et des espaces sportifs entre 8 h et 18 h

• le remplissage des piscines, à l'exception de leur remise à niveau

• le lavage des véhicules

• le lavage des façades des bâtiments, des toitures et des voiries.

Ces mesures doivent permettre de reconstituer les niveaux des réservoirs pendant la nuit et de préserver la distribution en journée. Les secteurs et horaires concernés seront communiqués avant chaque coupure, en fonction de la situation.



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