[Photos - Vidéo] Mois du Ker à Saint-Paul : consultations gratuites et ateliers pour prévenir des maladies cardiovasculaires

La ville de Saint-Paul, en partenariat avec le Chor et le CHU, participe au Mois du Kèr. Ce mercredi 9 septembre 2026, une première journée dédiée à la prévention des maladies cardiovasculaires est organisée à la Maison de Santé de La Saline. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Au programme de cette manifestation : consultations gratuites avec un cardiologue, village de prévention santé et "Ron Kozé" avec les professionnels.

Une action de proximité pour aller vers les habitant.e.s, faciliter l’accès à la prévention et permettre à chacun.e de mieux prendre soin de son cœur. "La santé c'est essentiel. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de son kér", insisite Florence Lim-Houn-Tchen, élue à la santé prévention, petite enfance et parentalité à la ville de Saint-Paul.

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Les soignants considèrent que l'île compte 30 % de plus de cas d'AVC que l'Hexagone. Les Réunionnais comptent deux fois plus de chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire avant 65 ans que les autres Français. "Voire, trois fois plus quand on est une femme", précise Jérôme Corré, chef du service de cardiologie au CHU. En 2023, ce sont ainsi 1.193 décès à La Réunion qui peuvent être imputés à ce type de pathologies selon Santé Publique France.``

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