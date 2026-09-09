Département : une Journée d’accès au droit organisée à la mairie annexe de Sainte-Anne ce samedi

Ce samedi 12 septembre 2026, aura lieu une Journée d’accès au droit à la mairie annexe de Sainte-Anne. Organisée par le Conseil Départemental d'Accès au Droit de La Réunion (CDAD), en partenariat avec la commune, cette journée est l'occasion pour le public de rencontrer gratuitement des professionnels du droit et d’obtenir des informations ou un accompagnement pour accomplir leurs démarches juridiques. Si vous avez des questions sur vos droits, rendez-vous de 8h30 à 12h30 ce samedi (Photo : Saint-Benoît)

Divorce, litige familial, succession, infraction pénale ou même conflit de voisinage… Quelle que soit la nature de votre problème, des spécialistes seront à votre écoute pour vous orienter : avocats, notaires, conciliateurs de justice, DEETS et ainsi que plusieurs associations partenaires.



Cette journée vient compléter les permanences délivrées toute l’année par les associations et les professionnels du droit à Saint-Benoît.

Pour plus de renseignements, contactez le Point justice au 02 62 50 15 42.