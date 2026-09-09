Sainte-Marie : disparu depuis lundi, Yannick Kraft retrouvé sain et sauf

La gendarmerie nationale annonce que Yannick Kraft a été retrouvé sain et sauf. La disparition de l'homme de 45 ans était jugée inquiétante depuis le 7 septembre 2026 à Sainte-Marie, en milieu de journée. Dans un message publié sur les réseaux sociaux dans la soirée du mardi 8 septembre 2026, sa maman remercie toutes les personnes qui ont participé aux recherches qui ont mené jusqu'à lui "Mon fils a été retrouvé épuisé, mais sain et sauf" lance t-elle, visiblement soulagée (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)