Le sud de l'île placé en vigilance jaune vents forts, la vigilance vagues-submersion prolongée dans l'ouest et le sud

(Actualisé) Ça souffle ce mercredi 9 septembre 2026 dans le sud de l'île. Un bulletin de vigilance jaune vents forts a été émis pour le sud jusqu'à 18h. La vigilance orange vagues submersion est prolongée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table jusqu'à 13h ce mercredi. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'épisode de houle australe sur les côtes Ouest et Sud de la Réunion a commencé à faiblir ce mercredi "après avoir atteint son pic, en fin de nuit dernière", précise Météo France dans son dernier bulletin.

Dans son bulletin de 11 heures, ce mercredi 9 septembre 2026, Météo France Réunion indique que l'épisode de houle australe de Sud-Sud-Ouest en cours, devrait continuer de faiblir cet après-midi, et passer sous les 3 mètres en fin de nuit prochaine : "La houle observée au large de Saint-Louis a commencé à s'amortir depuis le début de matinée", indiquent les météorologues. "On observe toujours une houle dépassant les 3m50 à 4m à 10h30. La vigilance jaune reste de mise de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table jusqu'à 4 heures locales, demain".

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