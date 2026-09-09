La commune du Tampon victime d'une cyberattaque

La ville du Tampon a été victime d'une cyberattaque ce mercredi 9 septembre 2026. D'après un post publié sur les réseaux sociaux de la mairie, les équipes communales sont mobilisées pour "rétablir les services" (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les usagers de la mairie du Tampon ont sans doute pu s'en apercevoir. Depuis ce mercredi matin, de nombreux services de la ville ne fonctionnent plus.

La ville du Sud a été victime d'une cyberattaque comme elle l'explique dans le post-ci-dessous.

Selon la communication officielle de la mairie, cet "incident génère d’importantes perturbations dans le fonctionnement des services municipaux".

Par ailleurs, Le Tampon "n’est pas en mesure d’assurer le fonctionnement habituel de ses services. L’accueil du public est maintenu, mais les services peuvent fonctionner en mode dégradé et certaines démarches ne peuvent actuellement pas être traitées dans les conditions habituelles".

Pour l'instant, aucune échéance précise n'est donnée pour un retour à la normale. Toutefois, il est précisé que "les équipes techniques sont immédiatement intervenues et restent pleinement mobilisées afin de sécuriser les systèmes et permettre un rétablissement progressif des activités". Affaire à suivre.

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