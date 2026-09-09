Saint-André : deux bus caillassés près du collège de Mille Roches

Deux bus affectés au transport scolaire ont été caillassés ce mardi 8 septembre 2026 vers 17 heures à proximité du collège de Mille Roches dans la rue Albany à Saint-André à proximité du collège Mille Roches. Les faits se sont produits alors que les véhicules avaient pris en charge les élèves et s’apprêtaient à quitter le secteur. Il n'y a pas eu de blessés. Dans un communiqué publié mercredi après-midi, la Cirest "déplore et condamne fermement" ces faits (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Les deux bus ont été endommagés. Sur le premier, la vitre avant côté passager a été brisée. Sur le second, une vitre latérale située au niveau de la porte avant a été détériorée" détaille l'intercommunalité.



Selon les premiers éléments portés à la connaissance de la Cirest, "l’auteur présumé des faits serait un jeune individu, dont l’identification est actuellement en cours. À ce stade, les motivations de cet acte ne sont pas connues".



L'intercommunalité a porté plainte ce mercredi 9 septembre "afin que toute la lumière soit faite sur ces faits et que leur auteur puisse répondre de ses actes devant la justice".



La Cirest rappelle aussi "que de tels actes sont inacceptables. Toute atteinte à un véhicule de transport scolaire est susceptible de mettre directement en danger les élèves, les conducteurs et l’ensemble des usagers du service public".



L'intercommunalités termine son communiqué en se félicitant "qu’aucune victime ne soit à déplorer et fait pleinement confiance aux services compétents et à la justice pour permettre l’identification rapide de l’auteur des faits".

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