[Photos] Saint-Paul : le projet Kour Gaby entre en chantier

Avancée significative pour le projet La Kour Gaby implanté sur le site de l’ancien Centre Hospitalier Gabriel Martin (CHGM). à Saint-Paul. Après l’achèvement des opérations de désamiantage, étape clé du processus, le chantier est désormais entré en phase de démolition du site. Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin et les principaux acteurs engagés dans la réalisation de ce chantier ont posé la première pierre du nouveau bâtiment, ce mercredi 9 septembre 2026. Ce projet "s'inscrit dans une démarche de renouvellement urbain du centre-ville de Saint-Paul et vise à transformer cette ancienne friche médicale emblématique en un nouveau lieu de vie à usage mixte" notent les promoteurs du projet (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'opération a commencé en 2020. Après l’achèvement des opérations de désamiantage, étape clé du processus, le chantier est donc désormais entré en phase de démolition du site. Cette nouvelle avancée marque une progression concrète dans la transformation de cet emplacement stratégique, prémisse à la réalisation du futur programme.

"La transformation de l’ancien Centre Hospitalier Gabriel Martin constitue une étape majeure pour le renouvellement du centre-ville de Saint-Paul. Ce projet structurant permettra de redonner vie à un site chargé d’histoire tout en répondant aux besoins de logements, d’activités économiques et de services publics de demain", précise Emmanuel Séraphin, maire de la Ville de Saint-Paul

À terme, La Kour Gaby accueillera des logements, des bureaux, des commerces et des espaces publics au cœur de la ville de Saint-Paul. La parcelle, dont une partie a été acquise par l’Établissement Public Foncier de La Réunion, permettra également l’implantation future de l’hôtel de ville.

- 125 logements sociaux, 1 800 m² de bureaux, 2.456 m² de commerces -

C’est dans ce contexte de régénération urbaine que le projet prévoit la construction d’un ensemble immobilier neuf comprenant 125 logements sociaux, 1 800 m² de bureaux, 2.456 m² de commerces et 247 places de stationnement. Quelques lots de bureaux et commerces sont encore disponibles à la location.

Le projet intègre une démarche environnementale forte en misant sur le recyclage d’une partie des matériaux issus de la déconstruction du CHGM (nature des matériaux en cours de qualification et en faveur d’une amélioration significative de la perméabilité de la parcelle. "Désormais imperméabilisé à 100 %, le site développera à terme 30% d'espaces végétalisés, favorisant ainsi l’infiltration des eaux pluviales tout en renforçant la résilience urbaine" terminent les promoteurs du projet.

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