Ça souffle sur Saint-Denis : le Jardin de l'État ferme ses portes

(Actualisé) Le Département annonce la fermeture du jardin de l'État ce mercredi 9 septembre 2026, en raison de la dégradation du temps annoncé par les service de Météo France. La réouverture devrait intervenir ce vendredi. Selon les prévisions de Météo France, des rafales de vent avoisinant le seuil de 75 km/h sont attendues sur l’île à partir de ce mercredi 9 septembre. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En raison des conditions météorologiques annoncées pour les prochaines 48 heures, le Département informe que le Jardin de l’État est exceptionnellement fermé au public à compter de ce mercredi 9 septembre 2026 à 15h00.

Afin de garantir la sécurité des visiteurs et des agents, le Département a décidé de fermer préventivement le Jardin de l’État au public, conformément au protocole de sécurité en vigueur dès lors que les rafales atteignent ou avoisinent ce seuil.

- Réouverture prévue vendredi -

Sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques, de la levée des mesures de sécurité et après vérifications techniques des installations, le Jardin de l’État devrait rouvrir au public le vendredi 11 septembre au matin, sauf avis contraire. Durant cette période, le Muséum d’Histoire naturelle reste accessible au public par le portillon situé rue Poivre.

Le Département appelle les usagers à la prudence et les remercie pour leur compréhension.

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