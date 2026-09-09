Saint-Paul : en septembre, le rouge devient un symbole de sensibilisation aux cancers du sang

Du mardi 8 au dimanche 20 septembre 2026, la mairie de Saint-Paul s'illuminera en rouge à l'occasion de Septembre Rouge, la campagne nationale de sensibilisation aux cancers du sang. "À travers cette illumination symbolique, la ville de Saint-Paul témoigne de son soutien aux personnes atteintes de cancers du sang, à leurs proches, aux professionnels de santé et aux associations engagées. Cette mobilisation rappelle également l'importance de l'information, de la solidarité et des dons qui peuvent sauver des vies : don de sang, don de plaquettes et don de moelle osseuse", indique la Ville dans le post que nous partageons ci-dessous : (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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