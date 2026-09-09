[Photos-Vidéos] SAF : au Chor, une journée pour rappeler la règle du "zéro alcool" pendant la grossesse

À l'occasion de la Journée mondiale de prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF), l'équipe de liaison et de soins en addictologie (Elsa) du Chor se mobilise ce mercredi 9 septembre 2026. De 9 heures à 15 heures, professionnels de santé et membres de l'association "Vivre avec le SAF" accueillent le public dans le hall de l'établissement pour informer sur les risques liés à l'alcool et rappeler un message essentiel : "zéro alcool pendant la grossesse... et même avant". (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Informer sans culpabiliser. Ce mercredi, l'équipe de liaison et de soins en addictologie du Chor et l'association Vivre avec le SAF proposent une journée de sensibilisation consacrée aux troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Regardez

"On organise un stand vraiment de prévention, de sensibilisation pour rappeler le message de zéro alcool pendant la grossesseé", explique Marion Roudaut, infirmière en addictologie au sein de l'Elsa. Écoutez

- Des conséquences qui ne sont pas toujours visibles -

Le syndrome d'alcoolisation fœtale est souvent associé à certaines caractéristiques physiques. Mais les troubles liés à l'exposition prénatale à l'alcool peuvent prendre des formes beaucoup plus diverses. "Le trouble est assez large", rappelle Marion Roudaut. Il peut notamment se manifester par "des difficultés à se sociabiliser, des difficultés émotionnelles" ou encore des problèmes de comportement et d'attention.

La prévention porte également sur les risques encourus pendant la grossesse. L'infirmière évoque notamment des risques d'atteintes neurologiques ou cardiaques lors du développement du fœtus, mais aussi de fausse couche ou de complications lors de l'accouchement.

- Informer sans culpabiliser les femmes -

Au Chor, les professionnels souhaitent aussi permettre aux personnes concernées de parler librement de leur consommation et d'être orientées si nécessaire. "On essaie vraiment d'être sans jugement sur ce stand pour que les personnes puissent parler, savoir où on peut les orienter", insiste Marion Roudaut, rappelant qu'il existe déjà "assez de culpabilité" autour des mères confrontées à ces situations.

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La journée s'adresse également aux professionnels de santé afin d'améliorer le repérage des consommations à risque et d'harmoniser les messages de prévention. Ouvert à tous, le stand se tient jusqu'à 15 heures ce mercredi, dans le hall du Chor.

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