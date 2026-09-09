À retenir ce soir : Mathieu Caizergues, Melvine Malard, Car surfing, policiers racistes et fermeture du Jardin de l'Etat

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 9 septembre 2026 : - Affaire Mathieu Caizergues : en 2024, deux gendarmes témoignent avoir vu une tombe au Maïdo, sa famille demande des fouilles - La Réunionnaise Melvine Malard nominée pour Le Ballon d'Or 2026 - Car surfing : après le décès d'un jeune homme de 18 ans, la gendarmerie fait de la prévention "le buzz ne vaut pas une vie" - "Les bougnoules se vendaient entre-eux, ces singes" : enquête ouverte pour des propos racistes tenus par un policier municipal à Carcassonne - Ça souffle sur Saint-Denis : le Jardin de l'État ferme ses portes

La famille de Mathieu Caizergues, disparu depuis 2017, affirme avoir découvert qu'en 2024, deux gendarmes ont témoigné avoir vu "une tombe de terre sur un terrain totalement accessible, à l’extérieur du Maïdo". Des témoignages qui n'ont pas été pris en compte, assure la famille, qui demande aujourd'hui des fouilles dans le secteur. Une famille qui ne comprend pas que ces témoignages n'ont mené à aucune recherche. Leur demande de fouille a été rejetée par le tribunal, la famille annonce faire appel de cette décision et implore les juges de faire preuve "d’humanité et d’accepter simplement que ces fouilles soient autorisées"

L'attaquante internationale française Melvine Malard, déterminante dans le parcours de qualification des Bleues pour le Mondial 2027, fait partie des nominées pour Le Ballon d'Or 2026. Une première nomination pour la Réunionnaise, qui fait la fierté de l'île. Avec 41 sélections en équipe nationale et ses 14 buts marqués pour la France, la joueuse n'a pas fini de faire parler d'elle

Dans la nuit de ce lundi 31 août à ce mardi 1er septembre 2026, un jeune conducteur est décédé dans un accident qui s'est produit sur la quatre-voies à Savannah (Saint-Paul). Selon l'hypothèse retenue par les gendarmes, le malheureux, âgé de 18 ans, est sorti de son véhicule en marche pour les besoins d'une vidéo qu'il était en train de tourner avec ses trois passagers. Les forces de l'ordre misent aujourd'hui sur la prévention afin qu'un tel drame ne se reproduise pas

Une vidéo de novembre 2025 dans laquelle des policiers municipaux de Carcassonne tiennent des propos racistes, sexistes et complotistes, a été diffusée par le journal Midi Libre, et le parquet a indiqué mercredi qu'une enquête avait été ouverte.

Le Département annonce la fermeture du jardin de l'État ce mercredi 9 septembre 2026, en raison de la dégradation du temps annoncé par les service de Météo France. La réouverture devrait intervenir ce vendredi. Selon les prévisions de Météo France, des rafales de vent avoisinant le seuil de 75 km/h sont attendues sur l’île à partir de ce mercredi 9 septembre.