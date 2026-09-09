Car surfing : après le décès d'un jeune homme de 18 ans, la gendarmerie fait de la prévention "le buzz ne vaut pas une vie"

(Actualisé) Dans la nuit de ce lundi 31 août à ce mardi 1er septembre 2026, un jeune conducteur est décédé dans un accident qui s'est produit sur la quatre-voies à Savannah (Saint-Paul). Selon l'hypothèse retenue par les gendarmes, le malheureux, âgé de 18 ans, est sorti de son véhicule en marche pour les besoins d'une vidéo qu'il était en train de tourner avec ses trois passagers. Les forces de l'ordre misent aujourd'hui sur la prévention afin qu'un tel drame ne se reproduise pas (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le car surfing consiste à se placer à l'extérieur d'un véhicule qui roule pour filmer, relever un défi ou faire le buzz sur les réseaux sociaux. Dans une publication, la gendarmerie nationale rappelle qu'il s'agit "non seulement d'une infraction mais ce "défis" peut aussi coûter la vie, comme en témoigne un accident mortel récent".

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