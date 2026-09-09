À la une de ce mercredi : cyberharcèlement, syndrome alcoolisation fœtale, outils virtuels contre les incendies, lutte contre les incendie, Présidentielle, Théâtre des Sables et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 9 septembre 2026 : - Cyberharcèlement : quand des milliers d'internautes usent de l'anonymat pour détruire leurs victimes - Santé : dans la lutte contre l'alcoolisation fœtale, La Réunion sert de modèle au reste du monde et ouvre un nouveau centre international de prévention - La Réunion se forme à la lutte contre les incendies réels avec des outils virtuels - Présidentielle : Philippe "tend la main" à la droite et au centre, Retailleau la refuse - Étang-Salé : le Théâtre des Sables recherche deux jeunes en Service Civique - La pa Météo France i di, sé zot i di - du soleil, quelques gouttes de pluie et encore une mer agitée (Photo www.imazpress.com)

Depuis plusieurs jours, sous couvert d'anonymat, des internautes s'adonnent librement au dénigrement d'artistes et de sportifs de La Réunion sur les réseaux sociaux. Si ces actes répréhensibles sont dénoncés par les intéressés, le cyberharcèlement fait de nombreuses victimes chaque jour et pas seulement des personnalités publiques. Entre insultes sur le physique ou attaques personnelles banalisées… les auteurs se persuadent que jamais ils ne seront rattrapés

A l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation aux Troubles du Spectre de l'Alcoolisation Fœtale (TSAF), ce 9 septembre 2026, l'association SAF France a annoncé la création d'un centre international de prévention de ces troubles à La Réunion. Dans ce domaine, La Réunion fait figure de référence et peut servir de modèle au reste du monde

Les casques de réalité virtuelle ne servent pas qu'à jouer. Ils permettent aussi de former à la lutte contre les incendies. Gestion des consommables, temps d'immobilisation des équipes, manipulation d'extincteurs réels. L'entreprise Focalys tente d'apporter une réponse pour permettre à tous de prendre en compte le risque incendie. Une solution immersive qui place chaque stagiaire au cœur d'un scénario incendie réaliste, directement dans son environnement de travail

A droite et au centre, le "rassemblement" est un combat: Édouard Philippe a dit "tendre la main" aux autres partis en leur proposant une réunion vers la Toussaint pour préparer la présidentielle et les législatives, s'attirant une fin de non-recevoir immédiate de Bruno Retailleau.

À l'Étang-Salé, le Théâtre des Sables lance actuellement un appel à candidatures pour accueillir deux volontaires en Service Civique, dans le cadre de la mission "Les Voix des Sables", dédiée à la médiation culturelle et à la communication. Les volontaires contribueront à la communication et à la valorisation des spectacles et activités du théâtre, ainsi qu’aux actions de médiation culturelle et de rencontre avec les habitants.

En ce mercredi 9 septembre 2026, Matante Rosina voit une matinée clémente et sèche. Dans la journée, les nuages débarquent et font tomber quelques gouttes de pluie. La mer reste forte à très forte. Des rafales de vent peuvent être assez puissantes.